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Elazığ’da park halindeki araç alev aldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 15:19 Güncelleme: 28.09.2024 15:20
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Elazığ’da park halindeki araç alev aldı

Elazığ’da araç marka araç, park halindeyken alev topuna döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

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