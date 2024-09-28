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Kars’ta trafik kazası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:09
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Kars’ta trafik kazası

Kars’ta minibüs ile kamyon çarpıştı. Feci kazada kamyon da sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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