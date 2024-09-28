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Öğrencilerin kimlik bilgilerini bahis sitelerinde kullanmışlar!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 17:37 Güncelleme: 28.09.2024 17:37
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Öğrencilerin kimlik bilgilerini bahis sitelerinde kullanmışlar!

Isparta'da öğrencilerin kimlik bilgilerini para karşılığı alarak yasa dışı bahis sitelerinde kullanan 5 şahıs yakalandı.

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