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Durakta bekleyen kadını av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 17:33
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Durakta bekleyen kadını av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı

Burdur'da işe gitmek için durakta otobüs bekleyen kadını yolun karşısından av tüfeği ile vurup bacağından yaralayarak kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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