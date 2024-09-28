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Muş'un Kamış köyünün başı kurtlarla dertte

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:17 Güncelleme: 28.09.2024 12:18
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Muş’un Kamış köyünün başı kurtlarla dertte

Muş'un Kamış köyünde son yıllarda artan kurt saldırısı, köy sakinlerini tedirgin ediyor.

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