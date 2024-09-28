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Eskişehir'de polis 7 bin 700 üniversiteliyi bilgilendirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:20 Güncelleme: 28.09.2024 12:20
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Eskişehir’de polis 7 bin 700 üniversiteliyi bilgilendirdi

Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde polis ekipleri tarafından El Ele Güvenli Geleceğe Projesi ile 7 bin 700 öğrenciye bilgilendirme yaptı.

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