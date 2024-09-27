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Aydın'da feci kaza | Şarampole yuvarlandı! Hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 23:13
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Aydın’da feci kaza | Şarampole yuvarlandı! Hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde Abdullah Yeşilyiş yönetimindeki motosiklet, şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Yeşilyiş hayatını kaybetti.

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