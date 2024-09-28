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Merdivenden düşen adamın cansız bedenini buldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:42 Güncelleme: 28.09.2024 14:42
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Merdivenden düşen adamın cansız bedenini buldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz sayaçlarını okuyup fatura kesmeye gelen operatör girdiği apartmanın 2. katında hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine gelen ekipler, 2 çocuk babası adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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