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Sinop'ta tünelde kaza: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 13:39
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Sinop’ta tünelde kaza: 3 yaralı

Sinop'ta tünelde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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