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E-5'te sürücülerden köpek kurtarma operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:44 Güncelleme: 28.09.2024 14:45
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E-5’te sürücülerden köpek kurtarma operasyonu

İstanbul Beylikdüzü E-5'te hızla geçen araçların arasında mahsur kalan köpek için vatandaşlar seferber oldu. Bir motosiklet sürücüsü, trafiği durdurarak köpeğin yol kenarına geçişini sağladı.

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