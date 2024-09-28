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Kütahya'da trafik kazası! 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 05:18 Güncelleme: 28.09.2024 06:11
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Kütahya’da trafik kazası! 2 yaralı

Kütahya'da sürücüleri belirlenemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazazedeler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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