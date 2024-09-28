28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da 2 koyun rögara düştü! İtfaiye ekipleri yardımına koştu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 05:15
ABONE OL
Bursa’da 2 koyun rögara düştü! İtfaiye ekipleri yardımına koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen 2 koyun, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin halatlı müdahalesiyle kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör