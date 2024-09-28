28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kopan kaya parçası otomobile düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 28.09.2024 15:22
ABONE OL
Kopan kaya parçası otomobile düştü

Sinop'un Ayancık ilçesinde, yamaçtan kopan bir kaya parçası park halindeki bir otomobilin üzerine düştü ve maddi hasara neden oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör