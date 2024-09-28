28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kocaeli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 15:24 Güncelleme: 28.09.2024 15:25
ABONE OL
Kocaeli’nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör