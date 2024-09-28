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Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? 2025 Green Card başvuru tarihi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 16:26
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Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? 2025 Green Card başvuru tarihi...

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın dört bir yanından gelen başvurularla dolup taşan Green Card (Yeşil Kart) programında 2025 yılı için başvurulara kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ekim ayında başlayacak olan başvuru süreci, ABD vatandaşı olmayan yabancılara, eşlerine ve 21 yaş altı çocuklarına ömür boyu Amerika’da yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı tanıyacak. Green Card başvurularına dair tüm detaylar ve gereklilikler, resmi olarak dvprogram.state.gov adresinde duyurulacak. Peki, 2025 Green Card başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?

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