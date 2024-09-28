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İzmir'de kavşakta hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 23:00 Güncelleme: 28.09.2024 23:14
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İzmir’de kavşakta hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu

İzmir'in Bornova ilçesinde M.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bir apartmanın bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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