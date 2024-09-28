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Oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:10 Güncelleme: 28.09.2024 18:10
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Oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu

Yağışların azalmasıyla birlikte göletlerdeki su miktarı tehlikeli seviyelere düşerken, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Balıklı Sulama Göleti'nde yüzlerce balık telef oldu.

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