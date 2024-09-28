28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Seyir halindeyken motosiklet yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:29
ABONE OL
Seyir halindeyken motosiklet yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri yanan motosikleti söndürerek, olay yerinin yakınında bulunan araçların zarar görmesini önlediler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör