28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çorum’da 15 yaşındaki çocuktan silah ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:31 Güncelleme: 28.09.2024 12:31
ABONE OL
Çorum’da 15 yaşındaki çocuktan silah ele geçirildi

Çorum’da elinde silahla gezen bir çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör