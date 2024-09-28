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Bursa'da otobanda kamyonet otomobile çarptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 13:06 Güncelleme: 28.09.2024 13:06
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Bursa’da otobanda kamyonet otomobile çarptı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı yakınlarında bir kamyonet önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpıp karşı bariyerlere savruldu. Kazada otomobildeki bir çocuk ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

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