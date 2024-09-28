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Hasan Nasrallah öldü mü? Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:39 Güncelleme: 28.09.2024 14:48
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Hasan Nasrallah öldü mü? Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah kimdir?

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirdiği hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 76 kişi ise yaralandı. Saldırının ardından sosyal medyada, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Hizbullah'tan gelen son dakika bilgisiyle birlikte Hasan Nasrallah'ın yaşamını yitirdiği doğrulandı.

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