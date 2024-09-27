27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sultanbeyli'de 15 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 22:23
ABONE OL
Sultanbeyli’de 15 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü

İstanbul Sultanbeyli'de akşam saatlerinde yola dökülen yağ feci bir kazaya neden oldu. 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken kaza bölgesi havadan görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör