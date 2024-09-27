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Dağıstan'da bezin istasyonunda patlama! 10 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 23:02 Güncelleme: 27.09.2024 23:02
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Dağıstan’da bezin istasyonunda patlama! 10 kişi hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

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