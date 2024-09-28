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Esenyurt'da 15 ayrı noktada asayiş uygulaması yapıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 05:01
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Esenyurt’da 15 ayrı noktada asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerince 15 ayrı noktada genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada aranan şahıslar tespit edilerek gözaltına alınırken 10 araç trafikten men edildi. 23 araca ise toplamda 201 bin TL para cezası uygulandı.

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