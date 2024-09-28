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Bursa'da korkutan yangın! Palet fabrikası alevlere teslim oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 05:07
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Bursa’da korkutan yangın! Palet fabrikası alevlere teslim oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere teslim olan fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

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