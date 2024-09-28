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Balıkesir'de Cami bahçesinde 27 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:48
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Balıkesir’de Cami bahçesinde 27 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın cami bahçesinde ölü olarak bulundu.

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