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Bursa'da İDO feribotunda ölü bulunan kişinin kimliği belli oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:51 Güncelleme: 28.09.2024 14:51
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Bursa’da İDO feribotunda ölü bulunan kişinin kimliği belli oldu

Bursa'da İDO iskelesine yanaşan vapurun tuvaletinde bulunan cesedin kime ait olduğu belli oldu. 42 yaşındaki adamın İstanbul'dan Bursa'ya geldiği öğrenildi.

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