27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Yılda 1 milyon tondan fazla üretiliyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:54 Güncelleme: 27.09.2024 09:55
ABONE OL
Yılda 1 milyon tondan fazla üretiliyor

Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen ve sezonda 1 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirilen Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat başladı. İşçilerin sabah erken saatlerde mesaiye başladığı hasatta mayer cinsi 8 TL'ye, enterdonat cinsi limonun ise 15 TL'ye kadar alıcı bulduğu belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör