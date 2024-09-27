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10 farklı hırsızlık olayına karışan şahıs film gibi operasyonla yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 27.09.2024 09:57 Güncelleme: 27.09.2024 09:57
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10 farklı hırsızlık olayına karışan şahıs film gibi operasyonla yakalandı

Diyarbakır'da, 10 farklı hırsızlık olayına karışan zanlı, polis ekiplerinin film gibi operasyonu ile yakalandı.

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