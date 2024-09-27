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Bursa'da başıboş atlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:49 Güncelleme: 27.09.2024 09:51
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Bursa’da başıboş atlar kamerada

Bursa'da ana yollarda başıboş şekilde gezen atlar tehlike saçıyor.

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