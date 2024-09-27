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Yargıtay'dan emsal karar: Kötü alışkanlığı uyarmak tahrik sayılmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 08:53 Güncelleme: 27.09.2024 09:04
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Yargıtay’dan emsal karar: Kötü alışkanlığı uyarmak tahrik sayılmaz

Antalya'da yaşayan ve alkol aldıktan sonra evine giden emekli öğretmen kendisini alkol almaması konusunda uyaran eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, şahsın avukatı zanlının cinayeti haksız tahrik altında işlediğini savundu. Yargıtay ise eşin kötü alışkanlığı nedeniyle uyarmanın haksız tahrik nedeni olmaycağına karar verdi. İşte detaylar...

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