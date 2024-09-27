27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da 'Yunus Timleri' suçlulara göz açtırmıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:05 Güncelleme: 27.09.2024 09:09
ABONE OL
Elazığ’da ’Yunus Timleri’ suçlulara göz açtırmıyor

Elazığ'da ‘Yunus Timleri' tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla suçlulara göz açtırılmıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör