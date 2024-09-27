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İstanbul'da sis etkili oldu!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 08:19
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İstanbul’da sis etkili oldu!

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. TEM Otoyolu Kavacık mevkisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis bulutu nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.

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