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Trabzon'da sel ve heyelan 207 milyon TL'lik hasara neden oldu!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 00:25 Güncelleme: 27.09.2024 00:26
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Trabzon’da sel ve heyelan 207 milyon TL’lik hasara neden oldu!

Trabzon'un Sürmene, Arsin, Yomra ve Araklı ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak sel ve heyelana neden oldu. Bölgede yaşanan selin ardından çalışmalar devam ederken hasar tespit de yapıldı. 138 iş yeri, 126 konut ve 85 araçta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı, tespit edilen toplam zararın 206 milyon 953 bin 481 lira olduğu bildirildi.

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