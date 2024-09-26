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Karabük'te düğünde maganda ateşi: 1 yaralı 3 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 22:53
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Karabük’te düğünde maganda ateşi: 1 yaralı 3 gözaltı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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