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Isparta'da korku dolu anlar! Annesiyle tartıştı evi yaktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 01:44
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Isparta’da korku dolu anlar! Annesiyle tartıştı evi yaktı

Isparta'da bina çatısında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangını, annesi ile tartışan akli dengesi yerinde olmayan çocuğun çıkardığı iddia edildi.

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