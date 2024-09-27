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Midesinde uyuşturucuyla Türkiye'ye geldi! Şahıs gözaltında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 16:21
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Midesinde uyuşturucuyla Türkiye’ye geldi! Şahıs gözaltında...

İran'dan Samsun'a gelen Matin M. isimli şahsın midesinde poşete sarılı, 10 adet 191,18 gram ağırlığında metamfetamin bulundu. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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