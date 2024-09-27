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Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkan kişiler yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 15:33 Güncelleme: 27.09.2024 15:52
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Gaziantep’te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkan kişiler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla görüntülenen 7 kişinin yakalandığını paylaştı. Yerlikaya ayrıca konuya ilişkin "Aziz milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

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