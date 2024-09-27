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Market üzerine yıkıldı! Yaşlı adam son anda kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 16:43 Güncelleme: 27.09.2024 16:56
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Market üzerine yıkıldı! Yaşlı adam son anda kurtuldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde iş makinesiyle temel kazısı sırasında yan binada bulunan market yıkıldı. Markete alışveriş için giren yaşlı adam yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

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