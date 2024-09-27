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Mersin'de 8 iş yerine 1 milyon 550 bin TL ceza

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 12:12 Güncelleme: 27.09.2024 12:12
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Mersin’de 8 iş yerine 1 milyon 550 bin TL ceza

Mersin polisinin iş yerlerine yönelik yaptığı kapsamlı denetimde, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin TL ceza uygulandı. 46 ekip ve 142 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, SGK ve Maliye ekipleri de yer aldı.

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