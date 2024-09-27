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Adana’da yaşlı kadının öldüğü yerde 6 ayda ikinci kaza

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 12:16 Güncelleme: 27.09.2024 12:16
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Adana’da yaşlı kadının öldüğü yerde 6 ayda ikinci kaza

Adana’da otomobilin çarpması sonucu yaşlı kadının öldüğü kaza yerinde 6 ayda ikinci kaza ve ikinci can kaybı yaşandığı öğrenildi.

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