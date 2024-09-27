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Kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu! Binlercesi İstanbul'da yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 11:57 Güncelleme: 27.09.2024 11:57
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Kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu! Binlercesi İstanbul’da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu yurda kaçak olarak sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı yakalandı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken şahıs hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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