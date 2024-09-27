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Fatih’te faciaya ramak kala! Cam çerçeve adamın üzerine düştü: O anlar kamerada

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 18:12 Güncelleme: 27.09.2024 18:22
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Fatih’te faciaya ramak kala! Cam çerçeve adamın üzerine düştü: O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te kaldırımda duran adam arkadaşlarıyla sohbet ederken yukarıdan üzerine cam çerçeve düştü. Ölümün teğet geçtiği o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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