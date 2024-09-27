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Kayseri'de motosikletle yarış yapanlara ceza yağdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:23 Güncelleme: 27.09.2024 09:23
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Kayseri’de motosikletle yarış yapanlara ceza yağdı

Kayseri'de motosikletlerle yarış yapanlara toplamda 65 bin 539 TL para cezası uygulanırken motosikletler trafikten men edildi.

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