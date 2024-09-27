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Balıkesir Bandırma’da kontrolden çıkan seramik yüklü tır karşı şeride uçtu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:25 Güncelleme: 27.09.2024 09:25
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Balıkesir Bandırma’da kontrolden çıkan seramik yüklü tır karşı şeride uçtu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kontrolden çıkan seramik yüklü bir tırın karşı şeride uçması sonucu meydana gelen kazada iki tır hasar gördü.

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