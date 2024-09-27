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İzmir'de köpek sahneye daldı dansçılar şaşkına döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 15:17
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İzmir’de köpek sahneye daldı dansçılar şaşkına döndü

İzmir'de Destanların Dansı Tiyatral Topluluğu'nun 2 bin kişiye yaptığı gösteri sırasında sahneye giren ‘Boncuk' isimli köpek renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Danşçıların arasında dolaşan Boncuk, izleyicilerden alkış aldı.

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