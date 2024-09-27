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Kayıp Kamyon 18 Ekim'de sinemalarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 12:42 Güncelleme: 27.09.2024 13:18
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Kayıp Kamyon 18 Ekim’de sinemalarda

14 yıldır aynı sahneyi paylaşan “Bülent Emin Yarar” ve “Yetkin Dikinciler” ilk kez “Kayıp Kamyon” filmiyle beyaz perdede bir araya geliyor. 18 Ekim'de gösterime girecek olan filmde samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesi anlatılacak.

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