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Kayseri'de tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 12:27
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Kayseri’de tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sevgilisiyle yolda yürüdüğü sırada tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren kadına 15 yıl, tutuksuz yargılanan sevgilisine ise 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

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