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Fabrika servisleri çarpıştı: 12 işçi yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 11:24 Güncelleme: 27.09.2024 11:28
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Fabrika servisleri çarpıştı: 12 işçi yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geri hareket eden tıra çarpmamak için duran servis minibüsüne başka bir servis minibüsü çarptı. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası 12 işçi yaralanırken, tır olay yerinden kaçtı.

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