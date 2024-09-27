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FSM Köprüsü Dünya Denizcilik Günü için mavi renkte ışıklandırıldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 05:49
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FSM Köprüsü Dünya Denizcilik Günü için mavi renkte ışıklandırıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla mavi renkte aydınlatıldı. Her yıl Eylül ayının son perşembe günü Dünya Denizcilik Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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